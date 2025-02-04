«Полинезия и коммунизм»: Почему растет популярность Вьетнама у российских туристов
Отдых во Вьетнаме для российских туристов начинается от 250 тысяч рублей, сказал НСН Артур Мурадян.
Вьетнам привлекает россиян интересной экскурсионной программой, красивыми пляжами и дешевизной нахождения в стране, заявил в эфире НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.
К 2030 году Вьетнам могут посетить до 40 миллионов россиян, заявил ранее глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с NEWS.ru. Парламентарий напомнил, что между РФ и азиатской страной действует прямое авиасообщение. Мурадян рассказал, что во Вьетнаме два основных курорта.
«Во Вьетнаме два основных курорта – Фантхьет и Нячанг. Первый похож на тайский Самуи, второй – на тайскую Паттайю. Нячанг является бюджетным направлением, это массовый сегмент. В Фантхьете лучше отели, да и сама обстановка более уединенная. Во Вьетнаме множество различных экскурсий, но основное – пляж. Гостиничная география Вьетнама имеет потенциал для роста, ведь береговая линия страны очень обширна, однако это требует колоссальных инвестиций Вьетнам представляет из себя микс Французской Полинезии и коммунизма. Это сочетание делает страну интересной с экскурсионной точки зрения. Важным моментом также является доступное нахождение в стране – на питание в сутки в среднем уходит 5-10 долларов», - сказал собеседник НСН.
По его словам, отдых во Вьетнаме для россиян начинается от 250 тысяч рублей.
«Путешествие во Вьетнам начинается от 250 тысяч рублей. Такая цена связана с внутренней логистикой, с дефицитом перевозчиков. При наличии прямых перелетов Вьетнам при текущем курсе рубля вполне может остаться в диапазоне 180-250. Но это все равно дороже, чем доступный Египет», - отметил Мурадян.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что российские туристы часто посещают в Китае такие крупные мегаполисы, как Гонконг, Шанхай и Пекин.
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