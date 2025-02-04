«Полинезия и коммунизм»: Почему растет популярность Вьетнама у российских туристов

По его словам, отдых во Вьетнаме для россиян начинается от 250 тысяч рублей.

«Путешествие во Вьетнам начинается от 250 тысяч рублей. Такая цена связана с внутренней логистикой, с дефицитом перевозчиков. При наличии прямых перелетов Вьетнам при текущем курсе рубля вполне может остаться в диапазоне 180-250. Но это все равно дороже, чем доступный Египет», - отметил Мурадян.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что российские туристы часто посещают в Китае такие крупные мегаполисы, как Гонконг, Шанхай и Пекин.

