Северная Корея открыла особую экономическую зону для иностранных туристов
Северная Корея открыла особую экономическую зону для иностранных туристов, сообщает туроператор Young Pioneer Tours.
С 16 января Северная Корея официально открыла границы для путешественников. Исключением стали гости из США и Южной Кореи, им доступ в Северную Корею по-прежнему закрыт.
Ранее в правительстве Приморья сообщили, что российские туристы летом смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи. Отмечается, что программы летних туров разработаны, их продолжительность составит 8 и 12 дней.
Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире НСН рассказал, что в Северной Корее есть места, которые могут заинтересовать российских туристов, однако КНДР придется мериться сервисом с Таиландом, чтобы привлечь туристов из Приморья, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru