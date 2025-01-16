Северная Корея открыла особую экономическую зону для иностранных туристов

Северная Корея открыла особую экономическую зону для иностранных туристов, сообщает туроператор Young Pioneer Tours.

С 16 января Северная Корея официально открыла границы для путешественников. Исключением стали гости из США и Южной Кореи, им доступ в Северную Корею по-прежнему закрыт.

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Ранее в правительстве Приморья сообщили, что российские туристы летом смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи. Отмечается, что программы летних туров разработаны, их продолжительность составит 8 и 12 дней.

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире НСН рассказал, что в Северной Корее есть места, которые могут заинтересовать российских туристов, однако КНДР придется мериться сервисом с Таиландом, чтобы привлечь туристов из Приморья, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ИТАР-ТАСС / Юрий Смитюк
ТЕГИ:ТуристыСеверная Корея

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