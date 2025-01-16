Северная Корея открыла особую экономическую зону для иностранных туристов

Ранее в правительстве Приморья сообщили, что российские туристы летом смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи. Отмечается, что программы летних туров разработаны, их продолжительность составит 8 и 12 дней.

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире НСН рассказал, что в Северной Корее есть места, которые могут заинтересовать российских туристов, однако КНДР придется мериться сервисом с Таиландом, чтобы привлечь туристов из Приморья, передает «Радиоточка НСН».

