«Перестраховка!» Иммунолог оценила опасность перенесённого COVID-19 для туристов

«Все зависит от исходного состояния человека. Если человек уже болеет сердечно-сосудистой патологией, у него одышка, нарушение ритма, неконтролируемые состояния – ему даже без коронавируса не нужно никуда лететь. Ему будет тяжело в условиях повышенной влажности, в тропических широтах. Но это не связано с коронавирусом. Любой человек, не важно, чем он переболел, должен сначала стабилизировать свое состояние с помощью доктора и правильно подобранной терапии, а потом ехать куда угодно. Если он нестабилен, то ему нельзя никуда ехать, не важно, болел он короной или нет», - добавила она.

Собеседница НСН посоветовала россиянам чаще обследоваться у врачей и не заниматься самолечением по советам друзей, так как каждый случай индивидуален.

«Нужно всегда своевременно наблюдаться у своего доктора и всегда понимать свои состояния. У нас очень не любят этого делать, зато очень любят обобщать. Отсюда очень много проблем, все очень любят заниматься самолечением. Моя знакомая это пила, ты тоже попей, у моей знакомой так случилось, поэтому у тебя тоже случится. Поэтому никуда не уезжай. Это неадекватно. Каждый пациент с коронавирусом – это индивидуальное течение болезни, все зависит от его состояний. Только так можно не допустить развития осложнений», - заключила она.

Ранее Ирина Ярцева в эфире НСН призвала критически отнестись к заявлению специалистов Всемирной организации здравоохранения о том, что новые штаммы COVID-19 могут вызвать повторное заражение коронавирусом даже у людей с антителами. Однако сделать прививку через некоторое время после перенесённой болезни всё же желательно, заявила она.

