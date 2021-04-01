«Перестраховка!» Иммунолог оценила опасность перенесённого COVID-19 для туристов
Врач Ирина Ярцева заявила, что рекомендации избегать жарких стран не зависят от того, переболел человек коронавирусом или нет.
В Минздраве заявили, что людям, переболевшим коронавирусом, противопоказаны полеты в жаркие страны, так как от высокой температуры страдает сердечно-сосудистая система и есть риск развития тромбоза. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ, профессор Галина Иванова.
Врач-иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» опровергла заявление представителя Минздрава: многие путешествуют с сердечно-сосудистыми патологиями и без коронавируса, отметила она.
«Это перестраховка и бред. Много людей имеют тромбоэмболию и путешествуют, даже не догадываясь, что у них есть проблемы с сосудистой патологией. Действительно, они страдают от осложнений, но это не повод, чтобы из коронавируса делать очередного виновника всего. Это все немного преувеличивается. Не доказано, чтобы после перенесения болезни в легкой форме были тромбозы. В первую очередь это касается тяжелого течения болезни. Там уже совершенно другие исходы, но это происходит с теми, у кого уже есть сердечно-сосудистые заболевания. Эти люди всегда находятся в группе риска, независимо от того, болели ли они ковидом или нет», - отметила она.
Врач объяснила, что если у человека есть проблемы с сердцем, то ему в принципе не нужно ехать в жаркие страны. Здоровым людям отдых в другом климате не противопоказан, уточнила она.
«Все зависит от исходного состояния человека. Если человек уже болеет сердечно-сосудистой патологией, у него одышка, нарушение ритма, неконтролируемые состояния – ему даже без коронавируса не нужно никуда лететь. Ему будет тяжело в условиях повышенной влажности, в тропических широтах. Но это не связано с коронавирусом. Любой человек, не важно, чем он переболел, должен сначала стабилизировать свое состояние с помощью доктора и правильно подобранной терапии, а потом ехать куда угодно. Если он нестабилен, то ему нельзя никуда ехать, не важно, болел он короной или нет», - добавила она.
Собеседница НСН посоветовала россиянам чаще обследоваться у врачей и не заниматься самолечением по советам друзей, так как каждый случай индивидуален.
«Нужно всегда своевременно наблюдаться у своего доктора и всегда понимать свои состояния. У нас очень не любят этого делать, зато очень любят обобщать. Отсюда очень много проблем, все очень любят заниматься самолечением. Моя знакомая это пила, ты тоже попей, у моей знакомой так случилось, поэтому у тебя тоже случится. Поэтому никуда не уезжай. Это неадекватно. Каждый пациент с коронавирусом – это индивидуальное течение болезни, все зависит от его состояний. Только так можно не допустить развития осложнений», - заключила она.
Ранее Ирина Ярцева в эфире НСН призвала критически отнестись к заявлению специалистов Всемирной организации здравоохранения о том, что новые штаммы COVID-19 могут вызвать повторное заражение коронавирусом даже у людей с антителами. Однако сделать прививку через некоторое время после перенесённой болезни всё же желательно, заявила она.
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