Переболевшим COVID-19 россиянам посоветовали не летать в жаркие страны
Россиянам, перенесшим коронавирусную инфекцию, не стоит отправляться в жаркие страны из-за риска возникновения тромбоза. Об этом в интервью газете «Известия» рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова.
По словам эксперта, нет гарантии, что в странах с жарким климатом у человека не появятся тромбозы и эмболии, отмечает РИА ФАН.
«От жары очень серьезно страдает сердечно-сосудистая система. Важно еще учитывать нагрузку, которая будет связана с перелетом и акклиматизацией, есть очень большой риск получить тромбоз где-нибудь на острове Бали и все свое состояние потратить на лечение», — цитирует Иванову «Свободная пресса».
Кроме того, профессор рассказала, что проблемы с сердечно-сосудистой системой могут также начаться в горах из-за разреженного воздуха. Поэтому перед поездкой стоит проконсультироваться со специалистом. Иванова добавила, что срок восстановления организма после COVID-19 составляет в среднем около 12 недель, сообщает Ura.ru.
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