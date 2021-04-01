Переболевшим COVID-19 россиянам посоветовали не летать в жаркие страны

Россиянам, перенесшим коронавирусную инфекцию, не стоит отправляться в жаркие страны из-за риска возникновения тромбоза. Об этом в интервью газете «Известия» рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова.

По словам эксперта, нет гарантии, что в странах с жарким климатом у человека не появятся тромбозы и эмболии, отмечает РИА ФАН.

«От жары очень серьезно страдает сердечно-сосудистая система. Важно еще учитывать нагрузку, которая будет связана с перелетом и акклиматизацией, есть очень большой риск получить тромбоз где-нибудь на острове Бали и все свое состояние потратить на лечение», — цитирует Иванову «Свободная пресса».

Кроме того, профессор рассказала, что проблемы с сердечно-сосудистой системой могут также начаться в горах из-за разреженного воздуха. Поэтому перед поездкой стоит проконсультироваться со специалистом. Иванова добавила, что срок восстановления организма после COVID-19 составляет в среднем около 12 недель, сообщает Ura.ru.

