«Прививка впустую». Вирусолог рассказал, кому не нужно вакцинироваться

Оба укола вакцины от коронавируса «Спутник V» получили около двух миллионов россиян, еще около двух миллионов - первый укол., сообщил президент Владимир Путин. По его словам, в девяти регионах России пока еще не приступали к вакцинации.

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог Сергей Нетесов в эфире НСН оценил темпы вакцинации в России.

«Мы находимся, наверное, в четвертом десятке стран по проценту вакцинированных. Почему так медленно идет вакцинация, нужно узнавать либо у Мишустина, либо у главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Думаю, тут дело не столько в темпах, сколько в том, что вакцины не хватает. Ее надо еще произвести», - сказал он.