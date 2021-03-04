«Прививка впустую». Вирусолог рассказал, кому не нужно вакцинироваться
Молекулярный биолог в эфире НСН рассказал, как можно повысить темпы вакцинации в России с учетом текущих масштабов производства "Спутник V".
Оба укола вакцины от коронавируса «Спутник V» получили около двух миллионов россиян, еще около двух миллионов - первый укол., сообщил президент Владимир Путин. По его словам, в девяти регионах России пока еще не приступали к вакцинации.
Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог Сергей Нетесов в эфире НСН оценил темпы вакцинации в России.
«Мы находимся, наверное, в четвертом десятке стран по проценту вакцинированных. Почему так медленно идет вакцинация, нужно узнавать либо у Мишустина, либо у главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Думаю, тут дело не столько в темпах, сколько в том, что вакцины не хватает. Ее надо еще произвести», - сказал он.
Собеседник НСН также рассказал, как можно повысить темпы вакцинации. «Нет смысла прививать тех, кто уже переболел, у кого уже есть иммунитет. Так мы сэкономим много вакцин. А ведь инфекцию перенесло не менее 20% населения. Именно перенесло, а не переболело - это так называемые бессимптомники. Зачем тратить столько вакцины впустую? Для прекращения эпидемии в сумме число провакцинированных и перенесших инфекцию должно быть никак не меньше 70%. В Израиле одной дозой провакцинированно около 60%. Там эпидемия снизилась, но не остановилась. Так что минимум 70%. А сколько конкретно надо – будущее покажет», - отметил эксперт.
Кроме того, россияне не торопятся вакцинироваться, потому что есть колоссальный недостаток информации о вакцине «Спутник V», добавил он. «На ее сайте нет данных, сколько уже провакцинировалось. Нет инструкции по применению вакцины. Нет даже переводов статей из Lancet с данными об эффективности и безопасности вакцины. Инструкции по применению американских вакцин найти легко. А инструкцию к нашей только специалист найти сможет. Вот и не верят поэтому: сами от себя информацию скрываем. Зачем тогда сайт создавали?» - заключил ученый.
Ранее иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, что в российских медучреждениях доступен только «Спутник V».
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