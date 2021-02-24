Иммунолог рассказала, когда прививаться переболевшим COVID-19
Врач Ирина Ярцева в эфире НСН также оценила данные о повторных заражениях COVID-19.
Врач-иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН призвала критически отнестись к заявлению специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что новые штаммы COVID-19 могут вызвать повторное заражение коронавирусом даже у людей с антителами. Однако сделать прививку через некоторое время после перенесённой болезни всё же желательно, заявила она.
«Есть какие-то данные. Я бы не сказала, что это научно подтвержденный факт. По имеющимся данным, титр антител сохраняется не менее трёх месяцев. Переболели - три месяца вы в безопасности. А дальше начинает варьироваться. У кого-то они сохраняются, у кого-то резко падают. Все это индивидуально. Вакцинацию рекомендуют делать через три месяца после болезни», — напомнила Ярцева.
По признанию собеседницы НСН, в её практике не было случаев повторного заражения коронавирусом. Однако не исключено, что существующие тест-системы просто не улавливают новые штаммы.
«У меня было очень много пациентов за последнее время с яркой клиникой, очень яркой. А ПЦР был отрицательным. Может, это какой-то новый штамм. У нас в арсенале нет тест-систем. Это должны быть серьезные лаборатории, чтобы определить новый штамм. Такого в нашей практике нет. Чего ВОЗ пытается добиться этими заявлениями? У нас в России, Москве, распространение более-менее под контролем, нам на эти заявления не стоит реагировать», — добавила медик.
Она указала, что даже переболевший и провакцинированный человек может быть переносчиком некоторое время.
«Вирус, попадая в его носоглотку, будет активен, пока не включится иммунная система. До 72 часов. Если у него в это время взять мазок, он будет положительным. Это не значит, что он болеет коронавирусом», — отметила Ярцева.
Ранее новые штаммы коронавируса были выявлены в Великобритании, Бразилии, Южной Африке.
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