Иммунолог рассказала, когда прививаться переболевшим COVID-19

Врач-иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН призвала критически отнестись к заявлению специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что новые штаммы COVID-19 могут вызвать повторное заражение коронавирусом даже у людей с антителами. Однако сделать прививку через некоторое время после перенесённой болезни всё же желательно, заявила она.



«Есть какие-то данные. Я бы не сказала, что это научно подтвержденный факт. По имеющимся данным, титр антител сохраняется не менее трёх месяцев. Переболели - три месяца вы в безопасности. А дальше начинает варьироваться. У кого-то они сохраняются, у кого-то резко падают. Все это индивидуально. Вакцинацию рекомендуют делать через три месяца после болезни», — напомнила Ярцева.



По признанию собеседницы НСН, в её практике не было случаев повторного заражения коронавирусом. Однако не исключено, что существующие тест-системы просто не улавливают новые штаммы.