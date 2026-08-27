Эксперт пояснил, что Хургаду любят за сочетание невысокой стоимости отдыха и привлекательности Красного моря. При этом, не считая премиальный сегмент, средние цены на более бюджетные варианты размещения в 3-4 раза ниже заявленных 20 тыс. египетских фунтов. Он также сообщил, что популярность набирает средиземноморская часть Египта.

«Сейчас в Египте очень интересные курорты вокруг города Александрия. Например, Эль‑Аламейн — такой новый курорт развивается, к западу от Александрии в двух-трех часах езды. В принципе, Александрия и северная часть Египта, которая располагается на Средиземном море, летом очень популярны, и сейчас как раз бархатный сезон. Очень была популярна среди местных жителей, а сейчас туда пришли международные отельные бренды, поэтому появилось больше гостиниц. Отдых там считается даже более элитным, потому что климат мягче, есть некая средиземноморская променадная свобода — можно не только на территории отеля находиться, но еще и гулять вокруг. Плюс это христианская часть Египта, там живет старая египетская интеллигенция, еще франкоговорящая. Поэтому это очень перспективное направление, туда открываются прямые рейсы из России. Там два аэропорта: в Александрии и в Эль‑Аламейне, они уже получили разрешение от Росавиации на осуществление прямых перелетов», — поделился Арутюнов.

Ранее Дмитрий Арутюнов рассказывал НСН, что скидки на отдых в Турции и Египте начнутся ближе к зиме, а на сентябрьские даты цены все еще остаются довольно высокие.

