Переполненные отели Египта связали с ближневосточным кризисом
Рекордного спроса со стороны россиян на это направление нет, но поток туристов действительно вырос на фоне ближневосточного кризиса, заявил НСН Дмитрий Арутюнов.
После обострения между Ираном и США часть туристов, которые планировали летний отдых в ОАЭ, Израиле и других странах Ближнего Востока, переориентировалась на курорты Египта, которые по-прежнему привлекают доступностью, даже несмотря на повышение расценок, рассказал НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
В отелях Хургады закончились свободные номера. Как передает сайт «Турпром», египетский курорт третий месяц подряд работают при загрузке100%, а стоимость люксовых номеров достигает 20 тыс. египетских фунтов за ночь. Помимо россиян это направление выбирают туристы из Германии, Чехии и Великобритании, стран Персидского залива, а также граждане Египта. Как отметил Арутюнов, на эту ситуацию прежде всего повлиял ирано-американский конфликт.
«Туристы, которые планировали провести летние каникулы в странах Ближнего Востока, переориентировались на альтернативные направления. В этом смысле Египет — самое дешевое альтернативное направление. Когда спрос определяет предложение, повышается стоимость. Поэтому традиционно низкие египетские цены и подросли под эту историю. 20 тысяч египетских фунтов — это примерно 350 долларов за ночь, но для тех туристов, которые планировали отдохнуть условно в Дубае, это обычная сумма. Не могу сказать, что российские туристы прям ломанулись в Египет, скорее такое ощущение, что просто часть туристов переориентировалась из стран, таких как Эмираты, того же Израиля в сторону Египта, но общие цифры не сильно выросли», — рассказал он.
Эксперт пояснил, что Хургаду любят за сочетание невысокой стоимости отдыха и привлекательности Красного моря. При этом, не считая премиальный сегмент, средние цены на более бюджетные варианты размещения в 3-4 раза ниже заявленных 20 тыс. египетских фунтов. Он также сообщил, что популярность набирает средиземноморская часть Египта.
«Сейчас в Египте очень интересные курорты вокруг города Александрия. Например, Эль‑Аламейн — такой новый курорт развивается, к западу от Александрии в двух-трех часах езды. В принципе, Александрия и северная часть Египта, которая располагается на Средиземном море, летом очень популярны, и сейчас как раз бархатный сезон. Очень была популярна среди местных жителей, а сейчас туда пришли международные отельные бренды, поэтому появилось больше гостиниц. Отдых там считается даже более элитным, потому что климат мягче, есть некая средиземноморская променадная свобода — можно не только на территории отеля находиться, но еще и гулять вокруг. Плюс это христианская часть Египта, там живет старая египетская интеллигенция, еще франкоговорящая. Поэтому это очень перспективное направление, туда открываются прямые рейсы из России. Там два аэропорта: в Александрии и в Эль‑Аламейне, они уже получили разрешение от Росавиации на осуществление прямых перелетов», — поделился Арутюнов.
Ранее Дмитрий Арутюнов рассказывал НСН, что скидки на отдых в Турции и Египте начнутся ближе к зиме, а на сентябрьские даты цены все еще остаются довольно высокие.
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