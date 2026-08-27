Россиянам рассказали, когда ожирение лучше нормального веса
Люди с избыточной массой тела и ожирением I степени могут быть жизнеспособнее худых и жить дольше. Об этом сайту aif.ru рассказал врач‑гериатр, геронтолог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.
Он напомнил, что ожирение, как правило, определяют с помощью индекса массы тела (ИМТ). Однако это весьма усредненный показатель, который «мало что говорит о соотношении жира и мышечной массы», так как одинаковые значения могут быть как при большом количестве жира, так и при хорошо развитой мускулатуре.
Комментируя результаты исследования учёных из Дании, выяснивших, что избыточный вес и даже умеренное ожирение существенно снижали риск смерти, Новоселов указал, что вместо ИМТ правильнее было бы определять соматотип человека, то есть «индивидуальные особенности телосложения», которые зависят от пропорций тела, а также особенностей развития костной, жировой и мышечной тканей.
«Это результат эволюционной стратегии адаптации вида. Поэтому есть очень высокие и худые масаи в Африке, и крупные и крепко сбитые поморы и сибиряки... Соматотип точнее говорит о здоровье», - заключил врач.
Ранее биохимик, консультант по питанию Алёна Бергер рассказала «Радиоточке НСН», что популярность гаджетов – одна из ключевых причин возникновения ожирения у детей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пашинян: Армения больше не считает РФ стратегическим партнером
- «Уже не дышал»: В Санкт-Петербурге подорвали машину военного летчика
- Политолог оценил угрозу прямого конфликта России и НАТО
- Россиянам раскрыли самые вредные офисные привычки
- Лукашенко отправился в Россию для встречи с Путиным
- Переполненные отели Египта связали с ближневосточным кризисом
- Россиянам назвали фразы, которые нельзя говорить ребенку перед 1 сентября
- Россия стала четвертой в мире по числу долларовых миллиардеров
- Россиянам рассказали, когда ожирение лучше нормального веса
- «Скорость не обещали!»: Почему ФАС не сможет повлиять на безлимитный интернет