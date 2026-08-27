Россиянам рассказали, когда ожирение лучше нормального веса

Он напомнил, что ожирение, как правило, определяют с помощью индекса массы тела (ИМТ). Однако это весьма усредненный показатель, который «мало что говорит о соотношении жира и мышечной массы», так как одинаковые значения могут быть как при большом количестве жира, так и при хорошо развитой мускулатуре.

Комментируя результаты исследования учёных из Дании, выяснивших, что избыточный вес и даже умеренное ожирение существенно снижали риск смерти, Новоселов указал, что вместо ИМТ правильнее было бы определять соматотип человека, то есть «индивидуальные особенности телосложения», которые зависят от пропорций тела, а также особенностей развития костной, жировой и мышечной тканей.

«Это результат эволюционной стратегии адаптации вида. Поэтому есть очень высокие и худые масаи в Африке, и крупные и крепко сбитые поморы и сибиряки... Соматотип точнее говорит о здоровье», - заключил врач.

Ранее биохимик, консультант по питанию Алёна Бергер рассказала «Радиоточке НСН», что популярность гаджетов – одна из ключевых причин возникновения ожирения у детей.

