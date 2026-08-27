Россия стала четвертой в мире по числу долларовых миллиардеров

В 2025 году Россия заняла четвертую строчку в мировом рейтинге по числу миллиардеров. В стране насчитывается 151 обладатель состояния от $1 млрд, говорится в исследовании Billionaire Census 2026 аналитической компании Altrata.

Список возглавляют США (1265 миллиардеров), следом идут Китай (363) и Германия (221). Прирост числа российских сверхбогачей эксперты связывают с курсовой динамикой, ставками и ростом доходов от ненефтяного сырьевого экспорта на фоне разворота торговли в сторону Азии.