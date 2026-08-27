Россия стала четвертой в мире по числу долларовых миллиардеров
В 2025 году Россия заняла четвертую строчку в мировом рейтинге по числу миллиардеров. В стране насчитывается 151 обладатель состояния от $1 млрд, говорится в исследовании Billionaire Census 2026 аналитической компании Altrata.
Список возглавляют США (1265 миллиардеров), следом идут Китай (363) и Германия (221). Прирост числа российских сверхбогачей эксперты связывают с курсовой динамикой, ставками и ростом доходов от ненефтяного сырьевого экспорта на фоне разворота торговли в сторону Азии.
По данным Altrata, общемировое число миллиардеров достигло рекордных 3795 человек. За год показатель вырос на 8,2%, а их состояние увеличилось на 12,8% — до $15,1 трлн. Среднее состояние оценивается в $4 млрд, медианное — около $2 млрд.
Средний возраст миллиардера — 71 год, доля женщин — 13%. Самостоятельно разбогатели 62%, лишь 8% унаследовали состояние. По прогнозу, в ближайшие десять лет они передадут наследникам около $6,6 трлн.
Ранее американский миллиардер Илон Маск поинтересовался, в какую сумму может обойтись покупка Великобритании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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