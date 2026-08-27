Россия стала четвертой в мире по числу долларовых миллиардеров

В 2025 году Россия заняла четвертую строчку в мировом рейтинге по числу миллиардеров. В стране насчитывается 151 обладатель состояния от $1 млрд, говорится в исследовании Billionaire Census 2026 аналитической компании Altrata.

Список возглавляют США (1265 миллиардеров), следом идут Китай (363) и Германия (221). Прирост числа российских сверхбогачей эксперты связывают с курсовой динамикой, ставками и ростом доходов от ненефтяного сырьевого экспорта на фоне разворота торговли в сторону Азии.

Состояние основательницы Wildberries за год снизилось с $7,1 млрд до $5 млрд

По данным Altrata, общемировое число миллиардеров достигло рекордных 3795 человек. За год показатель вырос на 8,2%, а их состояние увеличилось на 12,8% — до $15,1 трлн. Среднее состояние оценивается в $4 млрд, медианное — около $2 млрд.

Средний возраст миллиардера — 71 год, доля женщин — 13%. Самостоятельно разбогатели 62%, лишь 8% унаследовали состояние. По прогнозу, в ближайшие десять лет они передадут наследникам около $6,6 трлн.

Ранее американский миллиардер Илон Маск поинтересовался, в какую сумму может обойтись покупка Великобритании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Михаил Кутузов
ТЕГИ:ДолларыРоссияМиллиардеры

Горячие новости

Все новости

партнеры