Рост цен на автомобильное топливо в Таиланде в краткосрочной перспективе приведет к подорожанию туристических услуг для российских путешественников на 10-15%, пишет ТАСС со ссылкой на генерального представителя российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрея Снеткова. Уточняется, что розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли в Таиланде на 12-20% в зависимости от марки на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако Мкртчян подчеркнул, что текущая ситуация скорее отразится на стоимости туров в Турцию и Египет.

«Туры в Таиланд значительно не подорожают, там авиакеросин так не подорожал, как в Египте и в Турции. Авиабилеты в эти страны из Москвы вырастут в цене на 80-100 долларов, в Турции и Египте резко вырос в стоимости авиакеросин. При этом в Турцию и Египет летает на порядок больше людей, чем в Таиланд. В Турцию собирались больше 7 миллионов отправить, а в Таиланд – 2 миллиона. Наземное обслуживание – копейки. Будет оно стоить не 10 долларов, а 15 – никто не заметит. С 1 апреля и до конца сентября в Таиланде – низкий сезон. Поэтому отели снижают, а не повышают цены. Тема про подорожание туров в Таиланд выдуманная. Да, там есть сейчас определенные проблемы с дизелем, но бензина полно. Подорожают для отдыха только Турция и Египет. Китай не подорожает, Вьетнам тоже», - сказал он.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что отечественные туроператоры рискую потерять до 10 миллиардов рублей из-за эскалации на Ближнем Востоке.

