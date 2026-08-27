Лукашенко отправился в Россию для встречи с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

Программой поездки Лукашенко запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной и международной повестки и безопасности.