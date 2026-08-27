Лукашенко отправился в Россию для встречи с Путиным
Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».
Программой поездки Лукашенко запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной и международной повестки и безопасности.
Также состоится встреча белорусского лидера с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. На ней будут рассмотрены практические вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализация кооперационных проектов.
О подготовке визита ранее сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Да, ведет», — сказал он в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о подготовке к поездке. Детали переговоров не раскрываются.
Ранее Лукашенко заявил о недоразумениях вокруг проекта российско-белорусского самолёта «Освей», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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