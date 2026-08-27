Перенджиев считает, что Россия сосредотачивается на ударах по черноморским портам Украины, но на этом не остановится. По его словам, удары по российской территории натовскими дронами и ракетами продолжаются, поэтому Москва может наносить удары по логистическим объектам, в том числе на границе Украины с Польшей и Молдавией.

«Как раньше говорил Горчаков, Россия не сердится, Россия сосредотачивается. В этом случае, я думаю, эта фраза не устарела, она сейчас приобретает новый смысл», — добавил он, подчеркнув, что натовские беспилотники ежедневно бьют по российской территории, страдают мирные люди, в том числе дети.

Накануне бывший министр иностранных дел Литвы Антанас Валенис заявил, что военная инфраструктура в Калининградской области может стать одной из первых целей НАТО в случае прямого столкновения с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

