За 120 тысяч на двоих: Россиянам рассказали, куда лететь в бархатный сезон

В низкий сезон в Египет можно слетать за 120 тысяч рублей на двоих, заявил НСН Дмитрий Арутюнов.

В сентябре цены в Турции и Египте будут еще высокими, «скидки» начнутся ближе к зимнему сезону, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Осень традиционно считается хорошим временем для поездки в Турцию, но в этом году разница между сентябрем и октябрем особенно заметна. Сентябрьские туры за лето подорожали примерно на 20%, а в октябре те же отели можно забронировать на 15–20% дешевле, сообщается на сайте АТОР. Арутюнов рассказал, почему сентябрь в этом году будет дорогим.

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«Что касается зарубежных туров в целом, подорожание вызвано плавной девальвацией рубля. Мы имеем за последний месяц изменение курса примерно на 10%, в рублевой цене тура поэтому видим такие отражения. Но все равно надо понимать, что по многим направлениям цены в сентябре все равно выгоднее августа. В августе на массовых направлениях – Турция, Египет – цены пиковые, так как все хотят вернуться к школе. В сентябре цены ниже августа, но выше, чем в мае-июне, когда сезон только начинается. Вьетнам, Бали, Хайнань китайский сейчас показывают отличный погодный сезон, там можно отдыхать осенью», — рассказал он.

По его словам, не везде цены в бархатный сезон будут ниже.

«Мальдивы, Маврикий, Гоа – это круглогодичные курорты, как и Таиланд. Поэтому там цены в бархатный сезон не будут отличаться. Если рассматриваем уже сезон после бархатного - зимний, то у нас традиционные лидеры – это Китай, Таиланд и ОАЭ. Сейчас их плотно подпирает Вьетнам. Еще есть Египет, который набирает обороты. Это наша «большая пятерка». У нас подорожал авиаперелет, так как дорожает топливо. Если берем Египет, например, в низкий сезон на двоих можно слетать за 120-130 тысяч рублей на неделю, включая авиаперелет. А погода отличная, можно рассмотреть такой вариант вполне», — отметил он.

Ранее Арутюнов рассказал НСН, что в сентябре в России стоит посетить Алтай, Кавказ и города «Золотого кольца».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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