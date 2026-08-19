В сентябре цены в Турции и Египте будут еще высокими, «скидки» начнутся ближе к зимнему сезону, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Осень традиционно считается хорошим временем для поездки в Турцию, но в этом году разница между сентябрем и октябрем особенно заметна. Сентябрьские туры за лето подорожали примерно на 20%, а в октябре те же отели можно забронировать на 15–20% дешевле, сообщается на сайте АТОР. Арутюнов рассказал, почему сентябрь в этом году будет дорогим.