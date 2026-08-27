Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не сможет предъявить претензии к крупнейшим мобильным операторам касательно интернета в роуминге, поскольку безлимитный доступ в интернет фактически есть, но поддерживать его работу на максимальной скорости никто не обещал. Об этом НСН заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

ФАС просит принять меры в отношении четверки крупнейших мобильных операторов из-за несправедливых тарифов в заграничном роуминге, сообщило издание «Известия». Отмечается, что они предлагают тарифы с безлимитным интернетом, который на самом деле имеет ограничения. Такое обращение в ФАС направила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ). По словам Муртазина, меры приняты не будут, поскольку интернет остается безлимитным, но его работу на максимальной скорости за границей операторы не обещают.

«Интернет никто не отключает, он остается безлимитным. Меняется только скорость после исчерпания основного пакета. На максимальной скорости интернет никто не обещал. Есть пакет, который меняется в зависимости от того направления, где вы находитесь. Операторы здесь в своем праве, роуминговые расценки на интернет для них достаточно высоки, там нет какого-то сверхдохода. Технически связь организована очень просто — у операторов есть в каждой стране партнеры, которые предоставляют эту услугу. При взаиморасчете считается количество абонентов, которые приехали в страну к конкретному оператору, на количество абонентов, которые приехали в Россию. Учитывая, что сегодня россиян путешествует больше, чем абонентов других операторов из других стран, дополнительным россиянам российским оператором выставляется некая цена за гигабайт интернета. Российский бизнес теряет от этого. Если бы в Россию приезжало много иностранцев, а мы ездили бы мало, тогда мы бы зарабатывали. Повторюсь, у требований ФАС нет никаких юридических оснований: безлимитный интернет есть, а на максимальной скорости он работать не должен», — сказал Муртазин.