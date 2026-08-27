«Скорость не обещали!»: Почему ФАС не сможет повлиять на безлимитный интернет
Операторы пока не повысили цены на интернет в роуминге, поскольку стоимость пакетов закладывается на длительную перспективу, сказал НСН Эльдар Муртазин.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не сможет предъявить претензии к крупнейшим мобильным операторам касательно интернета в роуминге, поскольку безлимитный доступ в интернет фактически есть, но поддерживать его работу на максимальной скорости никто не обещал. Об этом НСН заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
ФАС просит принять меры в отношении четверки крупнейших мобильных операторов из-за несправедливых тарифов в заграничном роуминге, сообщило издание «Известия». Отмечается, что они предлагают тарифы с безлимитным интернетом, который на самом деле имеет ограничения. Такое обращение в ФАС направила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ). По словам Муртазина, меры приняты не будут, поскольку интернет остается безлимитным, но его работу на максимальной скорости за границей операторы не обещают.
«Интернет никто не отключает, он остается безлимитным. Меняется только скорость после исчерпания основного пакета. На максимальной скорости интернет никто не обещал. Есть пакет, который меняется в зависимости от того направления, где вы находитесь. Операторы здесь в своем праве, роуминговые расценки на интернет для них достаточно высоки, там нет какого-то сверхдохода. Технически связь организована очень просто — у операторов есть в каждой стране партнеры, которые предоставляют эту услугу. При взаиморасчете считается количество абонентов, которые приехали в страну к конкретному оператору, на количество абонентов, которые приехали в Россию. Учитывая, что сегодня россиян путешествует больше, чем абонентов других операторов из других стран, дополнительным россиянам российским оператором выставляется некая цена за гигабайт интернета. Российский бизнес теряет от этого. Если бы в Россию приезжало много иностранцев, а мы ездили бы мало, тогда мы бы зарабатывали. Повторюсь, у требований ФАС нет никаких юридических оснований: безлимитный интернет есть, а на максимальной скорости он работать не должен», — сказал Муртазин.
Собеседник НСН также объяснил, как можно добиться перерасчета услуг связи.
«Надо зафиксировать то, что не случилось. Например, вам обещали, что в тариф входит 100 гигабайт трафика. Вы считаете, что вы потратили 20 гигабайт, а 80 гигабайт исчезло. Вам нужно каким-то образом это зафиксировать, дальше биллинговая система оператора должна показать это расхождение. После этого вам могут начислить деньги, создать перерасчет и так далее. Но если вы не можете доказать, если это ваше ощущение, никакого перерасчета не будет. Операторы достаточно лояльно относятся к абонентам: если есть какие-то технические сбои или что-то подобное, им проще начислить услуги либо не взимать плату за день, когда что-то не работало, чем ссориться с человеком. Но есть потребительский экстремизм, когда люди придумывают несуществующие проблемы», — добавил он.
Муртазин также указал на то, что стоимость тарифов не зависит от скорости интернета.
«В роуминге нет тарифов как таковых, есть пакет, который предлагает каждый оператор: либо это помегабайтная система (она очень дорогая), либо по умолчанию включается пакет на какой-то трафик, при этом стоимость пакета постоянно растет, так как рубль слабеет, а взаиморасчеты ведутся в валюте. Операторы при этом цены не поменяли, потому что они закладывают их на некую долгую перспективу», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение Муртазин заявил, что в России также нет полностью безлимитного интернета — скорость ограничивают после того, как будет израсходован определенный объем.
«Безлимитный интернет в России предлагается, но он тоже имеет ограничения в зависимости от оператора, потому что больше 500 гигабайт качают, как правило, коммерческие абоненты, а используют они сим-карты, оформленные на физическое лицо», — подытожил он.
Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что у пользователей практически не имеется способов воздействия на сотовые компании, поднимающие расценки на свои услуги, однако можно попытаться обратиться в ФАС.
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