Россиянам назвали фразы, которые нельзя говорить ребенку перед 1 сентября

Семейный психолог Ольга Иванова заявила, что самой разрушительной являются фраза, в которой родители говорит о школе как о «кабале». В итоге у ребёнка, вместо интереса и желания узнавать новое, сложится мнение, что его ждёт что-то ужасное и невыносимое.

Доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Наталия Козьякова внесла в список запретных такие фразы, как «Закончилось твое детство», «Это теперь надолго» и «Начнутся твои мучения». По её мнению, не следует пугать детей, говоря, например, «Учись хорошо, иначе станешь дворником».

Психолог Родион Чепалов, в свою очередь, указал, что есть «фразы-катастрофы» и «фразы-сравнения». К ним он отнёс слова «Вот начнется школа – закончится твоя хорошая жизнь», «Не позорь нас», «Посмотри, как учится Маша», «Все уже читают, а ты...» и другие.

«Выбрасывая в головы детей эти фразы, мы сами уничтожаем их учебную мотивацию», – добавила учитель математики высшей категории, эксперт ОГЭ и ЕГЭ Людмила Драгоневская.

Ранее педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин заявил, что попытки экстренно подтянуть знания ребёнка накануне 1 сентября могут дать обратный эффект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».