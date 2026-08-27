Россиянам назвали фразы, которые нельзя говорить ребенку перед 1 сентября
Накануне 1 сентября родители могут произнести фразы, из-за которых у детей сформируются страх, тревога и отвращение к учебе. Об этом пишет «ФедералПресс».
Семейный психолог Ольга Иванова заявила, что самой разрушительной являются фраза, в которой родители говорит о школе как о «кабале». В итоге у ребёнка, вместо интереса и желания узнавать новое, сложится мнение, что его ждёт что-то ужасное и невыносимое.
Доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Наталия Козьякова внесла в список запретных такие фразы, как «Закончилось твое детство», «Это теперь надолго» и «Начнутся твои мучения». По её мнению, не следует пугать детей, говоря, например, «Учись хорошо, иначе станешь дворником».
Психолог Родион Чепалов, в свою очередь, указал, что есть «фразы-катастрофы» и «фразы-сравнения». К ним он отнёс слова «Вот начнется школа – закончится твоя хорошая жизнь», «Не позорь нас», «Посмотри, как учится Маша», «Все уже читают, а ты...» и другие.
«Выбрасывая в головы детей эти фразы, мы сами уничтожаем их учебную мотивацию», – добавила учитель математики высшей категории, эксперт ОГЭ и ЕГЭ Людмила Драгоневская.
Ранее педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин заявил, что попытки экстренно подтянуть знания ребёнка накануне 1 сентября могут дать обратный эффект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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