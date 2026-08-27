Минпромторг подготовил список критически важных объектов

Как сообщили в кабмине, список был представлен на первом заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Уточняется, что в подготовленный список включает 167 площадок.

Первый вице-премьер Денис Мантуров напомнил об указе президента РФ Владимира Путина, который позволяет вводить временное управление в отношении имущества компаний, игнорирующих необходимость усиления защиты или не устраняющих своевременно последствия атак.

«Норма в первую очередь носит превентивный характер и должна задействоваться, когда бизнес действительно саботирует установки государства», - добавил он.

Ранее Мантуров заявил, что указ президента РФ о критической инфраструктуре не предусматривает национализации предприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

