Минпромторг подготовил список критически важных объектов
Минпромторг совместно с представителями бизнеса подготовил список объектов для включения в перечень критически важных. Об этом пишет RT.
Как сообщили в кабмине, список был представлен на первом заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Уточняется, что в подготовленный список включает 167 площадок.
Первый вице-премьер Денис Мантуров напомнил об указе президента РФ Владимира Путина, который позволяет вводить временное управление в отношении имущества компаний, игнорирующих необходимость усиления защиты или не устраняющих своевременно последствия атак.
«Норма в первую очередь носит превентивный характер и должна задействоваться, когда бизнес действительно саботирует установки государства», - добавил он.
Ранее Мантуров заявил, что указ президента РФ о критической инфраструктуре не предусматривает национализации предприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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