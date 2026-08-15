В Шереметьево приземлился первый борт из египетского курорта Эль-Аламейн

Первый регулярный рейс из Эль‑Аламейна (Египет) в Москву успешно приземлился в аэропорту Шереметьево — борт авиакомпании Air Cairo прибыл в столицу России. Об этом проинформировали в Министерстве транспорта РФ.

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Открытие маршрута ознаменовало запуск нового постоянного авианаправления между Египтом и Россией. Право на выполнение полётов по линии Эль‑Аламейн — Москва ранее предоставила египетскому авиаперевозчику Росавиация, которая находится в ведении Минтранса.

Помимо Air Cairo, к организации перевозок по этому направлению проявили интерес российские авиакомпании Azur Air и Red Wings. В Минтрансе подчеркнули, что спектр авиасообщений между двумя странами последовательно расширяется.

Сейчас у россиян есть возможность летать в несколько египетских городов — Каир, Хургаду, Шарм‑эль‑Шейх, а недавно к ним добавился Борг‑эль‑Араб, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Минтранс и Росавиация планируют и дальше укреплять партнёрство с египетскими коллегами: в планах — увеличение количества рейсов и расширение списка доступных для перелётов городов.

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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