В Шереметьево приземлился первый борт из египетского курорта Эль-Аламейн

Открытие маршрута ознаменовало запуск нового постоянного авианаправления между Египтом и Россией. Право на выполнение полётов по линии Эль‑Аламейн — Москва ранее предоставила египетскому авиаперевозчику Росавиация, которая находится в ведении Минтранса.



Помимо Air Cairo, к организации перевозок по этому направлению проявили интерес российские авиакомпании Azur Air и Red Wings. В Минтрансе подчеркнули, что спектр авиасообщений между двумя странами последовательно расширяется.



Сейчас у россиян есть возможность летать в несколько египетских городов — Каир, Хургаду, Шарм‑эль‑Шейх, а недавно к ним добавился Борг‑эль‑Араб, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Минтранс и Росавиация планируют и дальше укреплять партнёрство с египетскими коллегами: в планах — увеличение количества рейсов и расширение списка доступных для перелётов городов.

