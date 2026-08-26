По пути в Иерусалим: Россияне ждут прямых рейсов до курорта Израиля на Красном море
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что Эйлат немного дороже Египта, но там «веселее», плюс туристов интересует культурная программа в другой части Израиля.
Россияне ждут прямых рейсов до курорта Израиля на Красном море, так как это необычное направление, которое можно совместить с экскурсиями по другой части страны, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Израиль заинтересован в расширении авиасообщения с Россией и готов рассмотреть возможность запуска прямых рейсов в курортный город Эйлат, сообщила глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова, передает РИА Новости. Арутюнов уверен, что спрос появится после запуска рейсов.
«Сейчас Эйлат не очень популярен, так как как раз нет авиасообщения. Когда оно было, курорт был популярен. У Израиля не такая большая полоса Красного моря, но там есть несколько очень хороших гостиниц. Вечером в израильской части очень весело, веселее, чем в Египте. Конечно, путешествие по Израилю не ограничивается только Эйлатом, народ еще заезжает в Иерусалим, посмотреть на туристические объекты, которые очень популярны. Это немного дороже, чем Египет, но многим такой вариант нравился», — отметил он.
По его словам, туристы уже более спокойно рассматривают Ближний Восток для путешествий на фоне ситуации с Ираном.
«В целом уже туристы спокойно рассматривают Ближний Восток для туризма, плохо дела обстоят только в Бахрейне, Саудовской Аравии, спрос на ОАЭ уже почти восстановился. Мы надеемся на отложенный спрос, потому что после затишья обычно туристы едут в большом объеме. Люди, которые не поехали весной и летом, полетят сейчас», — добавил собеседник НСН.
В настоящее время россияне могут долететь до Тель-Авива прямыми рейсами из Москвы, Сочи, Краснодара и Минеральных Вод. Перевозку осуществляют российские авиакомпании. При этом компания El Al до сентября приостановила прямые рейсы из Тель-Авива в Москву, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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