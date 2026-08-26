Россияне ждут прямых рейсов до курорта Израиля на Красном море, так как это необычное направление, которое можно совместить с экскурсиями по другой части страны, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Израиль заинтересован в расширении авиасообщения с Россией и готов рассмотреть возможность запуска прямых рейсов в курортный город Эйлат, сообщила глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова, передает РИА Новости. Арутюнов уверен, что спрос появится после запуска рейсов.