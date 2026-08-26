По пути в Иерусалим: Россияне ждут прямых рейсов до курорта Израиля на Красном море

Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что Эйлат немного дороже Египта, но там «веселее», плюс туристов интересует культурная программа в другой части Израиля. 

Россияне ждут прямых рейсов до курорта Израиля на Красном море, так как это необычное направление, которое можно совместить с экскурсиями по другой части страны, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Израиль заинтересован в расширении авиасообщения с Россией и готов рассмотреть возможность запуска прямых рейсов в курортный город Эйлат, сообщила глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова, передает РИА Новости. Арутюнов уверен, что спрос появится после запуска рейсов.

Минимум 250 тысяч? В РСТ назвали средний чек для поездки в Японию на двоих
«Сейчас Эйлат не очень популярен, так как как раз нет авиасообщения. Когда оно было, курорт был популярен. У Израиля не такая большая полоса Красного моря, но там есть несколько очень хороших гостиниц. Вечером в израильской части очень весело, веселее, чем в Египте. Конечно, путешествие по Израилю не ограничивается только Эйлатом, народ еще заезжает в Иерусалим, посмотреть на туристические объекты, которые очень популярны. Это немного дороже, чем Египет, но многим такой вариант нравился», — отметил он.

По его словам, туристы уже более спокойно рассматривают Ближний Восток для путешествий на фоне ситуации с Ираном.

«В целом уже туристы спокойно рассматривают Ближний Восток для туризма, плохо дела обстоят только в Бахрейне, Саудовской Аравии, спрос на ОАЭ уже почти восстановился. Мы надеемся на отложенный спрос, потому что после затишья обычно туристы едут в большом объеме. Люди, которые не поехали весной и летом, полетят сейчас», — добавил собеседник НСН.

В настоящее время россияне могут долететь до Тель-Авива прямыми рейсами из Москвы, Сочи, Краснодара и Минеральных Вод. Перевозку осуществляют российские авиакомпании. При этом компания El Al до сентября приостановила прямые рейсы из Тель-Авива в Москву, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ТуристыИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры