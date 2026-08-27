Россиянам раскрыли самые вредные офисные привычки
Офисные привычки могут быть опасны для здоровья желудка. Об этом «Ленте.ру» рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
По её словам, самая главная и опасная ошибка - редкие приёмы пищи на рабочем месте. Кашух пояснила, что в желудке постоянно присутствует базальная секреция соляной кислоты, которой нечего переваривать, если человек долго голодает. В итоге «она начинает раздражать стенки пустого желудка».
«Сначала это вызывает легкое раздражение, затем воспаление, а если подобный режим становится нормой, воспаление переходит в хроническую форму», — указала эксперт.
Врач отметила, что ещё одна фредная офисная привычка - долгое голодание. Это может стать причной потери контроля над размером порции, что приведёт к перееданию, а затем к изжоге, тяжести, вздутию и боли в животе.
Также Кашух призвала не есть на рабочем месте, не отрываясь от монитора, так как из-за этого мозг не фиксирует момент насыщения. А долгое сидение в одном положении может спровоцировать застой еды в желудке, отрыжку и тошноту.
Ранее компании Level Group и ИНВИТРО провели исследование и выяснили, что каждый четвертый россиянин предпочел бы работать в офисе только четыре дня в неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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