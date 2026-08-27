Россиянам посоветовали не дарить деньги учителю

По словам эксперта, дарить педагогу деньги не следует, так как это может быть воспринято «как попытка влияния».

«Это ставит учителя в двусмысленное положение и порождает подозрения в коррупционной составляющей», — предупредил Рязанцев.

Он отметил, что лучше выбрать цветы, канцелярские принадлежности и сладости. При этом следует помнить, что коллективный презент или сбор в конверте считаются единым подарком.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медфакультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов заявил, что некоторые цветы, подаренные 1 сентября, могут доставить дискомфорт учителю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

