Россиянам посоветовали не дарить деньги учителю

Гражданский кодекс РФ запрещает работникам образовательных организаций принимать подарки стоимостью более трёх тысяч рублей. Об этом RT заявил эксперт «Народного фронта» Виталий Рязанцев.

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По словам эксперта, дарить педагогу деньги не следует, так как это может быть воспринято «как попытка влияния».

«Это ставит учителя в двусмысленное положение и порождает подозрения в коррупционной составляющей», — предупредил Рязанцев.

Он отметил, что лучше выбрать цветы, канцелярские принадлежности и сладости. При этом следует помнить, что коллективный презент или сбор в конверте считаются единым подарком.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медфакультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов заявил, что некоторые цветы, подаренные 1 сентября, могут доставить дискомфорт учителю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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