Россиянам посоветовали не дарить деньги учителю
Гражданский кодекс РФ запрещает работникам образовательных организаций принимать подарки стоимостью более трёх тысяч рублей. Об этом RT заявил эксперт «Народного фронта» Виталий Рязанцев.
По словам эксперта, дарить педагогу деньги не следует, так как это может быть воспринято «как попытка влияния».
«Это ставит учителя в двусмысленное положение и порождает подозрения в коррупционной составляющей», — предупредил Рязанцев.
Он отметил, что лучше выбрать цветы, канцелярские принадлежности и сладости. При этом следует помнить, что коллективный презент или сбор в конверте считаются единым подарком.
Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медфакультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов заявил, что некоторые цветы, подаренные 1 сентября, могут доставить дискомфорт учителю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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