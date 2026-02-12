«Пакетников» не коснется: По кому ударит сокращение безвиза в Таиланде
Зачастую россияне едут в Таиланд на 9-10 ночей, так что сокращение безвиза до 30 дней не повлияет на планы отдыхающих, сказал НСН Артур Мурадян.
Возможное сокращение безвизового периода для россиян в Таиланде никак не отразится на обычных туристах, но может осложнить жизнь так называемым «зимовщикам», сказал НСН генеральный директор туроператора «Space Travel» Артур Мурадян.
Таиланд может сократить безвизовый период с 60 до 30 дней для граждан из более 90 стран, в том числе и россиян, передает издание Bangkok Post со ссылкой на секретаря Министерства туризма и спорта. По ее словам, сокращение безвизового пребывания в Таиланде направлено в первую очередь на преступников и не скажется на туризме. Мурадян отметил, что сокращение безвиза не создаст сложностей нашим туристам.
«Сокращение сроков безвизового пребывания в Таиланде, даже если оно действительно произойдет, на классический туризм не повлияет абсолютно никак. В среднем россияне приезжают в Таиланд на 9-10 ночей, в некоторых случаях проводят 21 ночь, так что 30-дневный лимит никаких сложностей не создаст. Эта мера больше затронет проживающих в Таиланде долгосрочно, так называемых "зимовщиков", но для "пакетных" туристов она пройдет незамеченной, и никакого падения спроса мы не ожидаем», — сказал член правления Российского союза туриндустрии.
По его словам, в 2025 году Таиланд посетили почти два миллиона россиян.
«В прошлом году был поставлен исторический рекорд — 1,9 миллиона визитов. В этом году мы уже идем с опережением прошлогоднего графика. Одним из самых популярных направлений у туристов, отдыхающих в Таиланде, является Малайзия и ее столица Куала Лумпур. Добраться туда можно прямым рейсом по довольно приятной цене. Также можно посетить Лаос, который является очень популярным экскурсионным направлением», — добавил собеседник НСН.
