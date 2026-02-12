По его словам, в 2025 году Таиланд посетили почти два миллиона россиян.

«В прошлом году был поставлен исторический рекорд — 1,9 миллиона визитов. В этом году мы уже идем с опережением прошлогоднего графика. Одним из самых популярных направлений у туристов, отдыхающих в Таиланде, является Малайзия и ее столица Куала Лумпур. Добраться туда можно прямым рейсом по довольно приятной цене. Также можно посетить Лаос, который является очень популярным экскурсионным направлением», — добавил собеседник НСН.

Ранее гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что сейчас цены на отдых в Египте на двоих за неделю стартуют от 110 тысяч рублей, более дорогие отели стоят от 150 тысяч рублей.

