В РФ нейросеть пришлось отучать от мата после общения с клиентами компаний ЖКХ

Президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов рассказал, что для обучения нецензурной лексике нейросети потребовался всего месяц общения с гражданами.

«Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься... эту коллизию, конечно, пришлось устранять», - отметил он.

Викторов также добавил, произошедшее свидетельствует об активной работе с гражданами.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил «Радиоточке НСН», что взрослые люди, которые часто используют нейросети в повседневной жизни, сталкиваются с «когнитивной ленью».