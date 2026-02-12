В РФ нейросеть пришлось отучать от мата после общения с клиентами компаний ЖКХ

В России нейросеть пришлось отучать от мата после общения с клиентами колл-центров компаний в сфере ЖКХ. Об этом сообщает RT.

Президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов рассказал, что для обучения нецензурной лексике нейросети потребовался всего месяц общения с гражданами.

«Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься... эту коллизию, конечно, пришлось устранять», - отметил он.

Викторов также добавил, произошедшее свидетельствует об активной работе с гражданами.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил «Радиоточке НСН», что взрослые люди, которые часто используют нейросети в повседневной жизни, сталкиваются с «когнитивной ленью».

ФОТО: Zuma\TASS
