Тренер Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии

Глава организации Марк Буллингем заявил, что Тухель останется на посту главного тренера национальной команды до окончания чемпионата Европы 2028 года.

«Наши переговоры были простыми: Томас и его команда хотели остаться, и мы хотели, чтобы они остались», - отметил он.

Буллингем добавил, что 52-летний Тухель — это «добившийся успеха победитель, который любит английский футбол».

Ранее главный тренер французского футбольного клуба «Марсель» Роберто Де Дзерби покинул свой пост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

