Тренер Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии
Немецкий специалист Томас Тухель продлил контракт с футбольной сборной Англии. Об этом сообщает пресс-служба английской Футбольной ассоциации.
Глава организации Марк Буллингем заявил, что Тухель останется на посту главного тренера национальной команды до окончания чемпионата Европы 2028 года.
«Наши переговоры были простыми: Томас и его команда хотели остаться, и мы хотели, чтобы они остались», - отметил он.
Буллингем добавил, что 52-летний Тухель — это «добившийся успеха победитель, который любит английский футбол».
Ранее главный тренер французского футбольного клуба «Марсель» Роберто Де Дзерби покинул свой пост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Модный дом Chanel зарегистрировал в РФ три товарных знака
- Голосуй - не голосуй: В Госдуме объяснили «исчезновение» депутатов после обеда
- «Детективная история»: Кто купит собранные в Индии чешские мотоциклы Jawa
- Опасные привереды: В зоопарках объяснили популярность капибар у посетителей
- «Копеечные объемы»: Рост продаж гибридных автомобилей в России опровергли
- Абьюз, лицемерие и дисквалификации: Главные скандалы Олимпиады в Италии
- Песков: Позиция Путина по встрече с Зеленским в Москве неизменна
- «С 13 лет в ракетных частях»: Кто заменит Ким Чен Ына во главе КНДР
- В РФ нейросеть пришлось отучать от мата после общения с клиентами компаний ЖКХ
- Тренер Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru