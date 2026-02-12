Тренер Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии

Немецкий специалист Томас Тухель продлил контракт с футбольной сборной Англии. Об этом сообщает пресс-служба английской Футбольной ассоциации.

Глава организации Марк Буллингем заявил, что Тухель останется на посту главного тренера национальной команды до окончания чемпионата Европы 2028 года.

«Наши переговоры были простыми: Томас и его команда хотели остаться, и мы хотели, чтобы они остались», - отметил он.

Буллингем добавил, что 52-летний Тухель — это «добившийся успеха победитель, который любит английский футбол».

