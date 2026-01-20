«В ценовом диапазоне альтернатив не так много, в летнем сезоне с Египтом конкурирует Турция, особенно в начале сезона. Система «все включено» во всем мире очень дорожает, в Египте это все пока доступно по цене. У нас много разных вариантов перелета, не только из Москвы. После Нового года цены падают, отели привлекают туристов интересными предложениями. Сыграло роль то, что Турция сильно выросла в цене. Сейчас цены на двоих на неделю стартуют от 110 тысяч рублей, более дорогие отели стоят от 150 тысяч рублей. Это очень адекватные деньги, сюда включен и перелет», - рассказал он.

По его словам, теперь в Египте есть достойные отели, близкие к премиальному уровню.

«Сам Египет меняется в лучшую сторону, отели стали больше внимания уделять сервису, качеству. Это мировая тенденция, что идет акцент на премиальный сегмент. В любой кризис самые богатые туристы от отдыха не отказываются, но у них требования выше. В сегменте лакшери Египту еще трудно конкурировать с тем же Дубаем, но там стало больше хороших пятизвездочных отелей, которых раньше не хватало. Раньше в отелях было не такое хорошее питание, отели пытались сэкономить, случались даже отравления, гигиена страдала. Египет известен ненавязчивым сервисом. Но там поняли, что это очень важно для посетителей дорогих отелей. Это касается уборки номеров, всего… Свою лепту внесло открытие Египетского музея в Каире, это очень привлекло туристов, это один из самых достойных музеев. Египет потратил много денег, вложился в этот шикарный культурный объект», - заключил собеседник НСН.

Новый Египетский музей уже привлекает туристов в Каир, россияне могут заехать туда на несколько дней, а затем уже отправляться на курорты Шарм-эль-Шейх или Хургаду, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

