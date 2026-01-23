По ее словам, Мальдивы активнее всего продвигают себя как «место для медового месяца».

«Мальдивы, конечно, больше остальных направлений претендуют на звание лучшего места для медового месяца. Уединенные виллы, яркие краски океана, высокий уровень персонального сервиса и символические свадебные церемонии на берегу делают это направление одним из самых востребованных среди молодоженов», — отметила эксперт.

Сетун добавила, что стоимость путешествия в некоторые страны может быть ниже, если оно позиционируется как медовый месяц.

«Во многих странах действуют специальные тарифы и бонусы для молодоженов. Например, такие программы широко представлены на Сейшелах и Маврикии, где пары могут получить более выгодные условия размещения и дополнительные привилегии», — указала Сетун.

Ранее гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что раннее бронирование выгодно только в Турции и таких же сезонных странах, так что в этом году, покупая тур заранее, можно будет сэкономить до 40%.

