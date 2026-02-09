«Понятно, что традиционно основной сезон отпусков летом, соответственно бронирований сильно больше - 35-40% от годового объёма. Однако весна – тоже хороший сезон. В 2025 году на весну пришлось порядка 27% от общего числа бронирований за границу. Привлекательным отдых весной сейчас делают несколько факторов. Так, на зарубежные туры цены стали ниже, чем в 2025 году за счет изменения курса доллара и евро. Например, в рублях стоимость туров в ОАЭ стала на 20% дешевле. Во-вторых, с учетом текущей геополитики, в Европу попасть стало гораздо труднее, в отличие от стран Ближнего Востока. А весна для этого региона - самый хороший сезон с точки зрения погоды – ещё не так жарко, но при этом море уже прогрелось. Кроме того, сейчас идут скидки на раннее бронирование в ту же самую Турцию. За счет акций можно сэкономить 30-40%. Народ становится более грамотен в этом плане и смотрит, где выгоднее можно отдохнуть», - отметил собеседник НСН.

По словам Арутюнова, в мае наиболее выгодно можно отдохнуть после праздников.

«Майские праздники – это отдельная история, там получается высокий сезон с первых числе по 10 мая, поэтому не сильно дешевле лета. Однако, если взять Турцию после майских праздников, отдых может быть в два раза дешевле, чем в августе. В Эмиратах после 15 мая – раза в полтора дешевле можно отдохнуть», - пояснил эксперт.