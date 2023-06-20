«Думают, мы богатые!»: Пилот назвал причины рекордных цен на авиабилеты

Накануне Росстат сообщил, что цена перелета по России эконом-классом в мае достигла почти семи тысяч рублей за тысячу километров пути. Это рекордно высокая цена с 2000 года. За первые пять месяцев 2023 года цена перелета увеличилась на 32%. Сытник отметил, что аэропортовые сборы кратно увеличились, но это не повод настолько повышать цены на билеты.

«Главы авиакомпаний России считают, что российский народ очень богатый и нужно задирать цены как угодно. На любой компании, в частности на Turkish Airlines, можно слетать в два раза дешевле, чем у нас. Топ-менеджеры думают, что мы утром встали, вместо листьев деньги собрали, а потом идем в ресторан и на перелет. Самолеты дорогие, что Airbus, что Boeing, обслуживание дорогое, при этом толком не обслуживают, потому что под санкциями находимся. А налоги надо платить… Аэропортовые сборы непомерные. Сейчас в аэропортах пять-семь долларов сбор. А с кого брать эти деньги? С пассажиров. При этом только 1,5-2% россиян могут позволить себе такую стоимость билета, авиация не стала народной. Авиация для олигархов и богатеньких, кому повезло по жизни», - сказал Сытник.

Он отметил, что в Турцию сегодня выгодно лететь только турецкими авиалиниями. По словам Сытника, билет в Турцию у российских авиакомпаний стоит неподъемных денег. Также заслуженный пилот рассказал о давлении на мелкие российские авиакомпании.

«В Турцию можно полететь только на Turkish Airlines, на «Аэрофлот» и Utair невозможно взять билет. Компании, которые были: Оренбургские авиалинии, Когалымавиа… Их просто задавил «Аэрофлот». Сейчас ему запретили летать, а он должен как-то содержать людей, аэропорт и набивать карманы. А мы, пассажиры, оплачиваем им хорошую жизнь», - сказал Сытник.