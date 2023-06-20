«Думают, мы богатые!»: Пилот назвал причины рекордных цен на авиабилеты
Только 1,5-2% россиян могут позволить себе купить авиабилет по сегодняшним ценам, авиация не является народной, отметил в эфире НСН Юрий Сытник.
Руководители российских авиакомпаний необоснованно завышают цены на авиабилеты, заявил заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в интервью НСН. По его словам, сегодня купить авиабилеты могут только богатые люди.
Накануне Росстат сообщил, что цена перелета по России эконом-классом в мае достигла почти семи тысяч рублей за тысячу километров пути. Это рекордно высокая цена с 2000 года. За первые пять месяцев 2023 года цена перелета увеличилась на 32%. Сытник отметил, что аэропортовые сборы кратно увеличились, но это не повод настолько повышать цены на билеты.
«Главы авиакомпаний России считают, что российский народ очень богатый и нужно задирать цены как угодно. На любой компании, в частности на Turkish Airlines, можно слетать в два раза дешевле, чем у нас. Топ-менеджеры думают, что мы утром встали, вместо листьев деньги собрали, а потом идем в ресторан и на перелет. Самолеты дорогие, что Airbus, что Boeing, обслуживание дорогое, при этом толком не обслуживают, потому что под санкциями находимся. А налоги надо платить… Аэропортовые сборы непомерные. Сейчас в аэропортах пять-семь долларов сбор. А с кого брать эти деньги? С пассажиров. При этом только 1,5-2% россиян могут позволить себе такую стоимость билета, авиация не стала народной. Авиация для олигархов и богатеньких, кому повезло по жизни», - сказал Сытник.
Он отметил, что в Турцию сегодня выгодно лететь только турецкими авиалиниями. По словам Сытника, билет в Турцию у российских авиакомпаний стоит неподъемных денег. Также заслуженный пилот рассказал о давлении на мелкие российские авиакомпании.
«В Турцию можно полететь только на Turkish Airlines, на «Аэрофлот» и Utair невозможно взять билет. Компании, которые были: Оренбургские авиалинии, Когалымавиа… Их просто задавил «Аэрофлот». Сейчас ему запретили летать, а он должен как-то содержать людей, аэропорт и набивать карманы. А мы, пассажиры, оплачиваем им хорошую жизнь», - сказал Сытник.
Кроме того, он рассказал, что в свое время билет до Сочи стоил 10 рублей при средней зарплате в 150-180 рублей.
«В Норильск в свое время летали до шести рейсов в сутки, билет стоил копейки. До Сочи билет стоил 10 рублей, средняя зарплата тогда была 150-180 рублей. А теперь какие цены? В Норильск теперь летает один «Аэрофлот». Какую цену посчитал нужной, такую и поставил», - резюмировал собеседник НСН.
Восле начала спецоперации на Украине в 2022 году избежать роста цен на авиабилеты удалось благодаря субсидиям авиакомпаниям в размере свыше 125 миллиардов рублей. Тогда министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что стоимость авиабилетов российских авиакомпаний осталась на уровне 2020-2021 годов, напоминает «Радиоточка НСН».
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