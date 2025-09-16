В Подмосковье арестован бизнесмен Амирханян по делу об убийстве Кивы
В Подмосковье по решению суда арестован бизнесмен Араик Амирханян по делу об убийстве бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, сообщает РИА Новости.
Однако Амирханян уже находится под стражей по делу о даче взятки. Предприниматель оказался бывшим крупнейшим подрядчиком «Укравтодора». Он занимался строительством дорог на Украине во второй половине 2010-х годов.
В 2021 году его заподозрили в присвоении 500 миллионов гривен из бюджетных средств, а позже — лишили украинского гражданства из-за наличия паспорта Армении.
Ранее служба безопасности Украины назвала убитого ранее в Подмосковье экс-депутата Верховной рады Ильи Киву врагом Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Подозреваемый в убийстве Кирка приехал к университету за несколько часов до выступления
- В Соцфонде рассказали о выплатах беременным женам призывников
- Треть школьников проводят за «домашкой» два часа в день
- В Подмосковье арестован бизнесмен Амирханян по делу об убийстве Кивы
- СМИ: Размер утильсбора вырастет до 10 млн рублей
- Разница в зарплатах богатых и бедных россиян составляет 7,5 раз
- Трамп считает санкции Европы по отношению к России мягкими
- В Верховной Раде заявили, что Украине не хватает €2,5 млрд для отопительного сезона
- Армия Израиля начала наступление на один из древнейших городов планеты
- Техника ВСУ может встать из-за нехватки топлива
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru