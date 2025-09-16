В Подмосковье арестован бизнесмен Амирханян по делу об убийстве Кивы

Однако Амирханян уже находится под стражей по делу о даче взятки. Предприниматель оказался бывшим крупнейшим подрядчиком «Укравтодора». Он занимался строительством дорог на Украине во второй половине 2010-х годов.

В 2021 году его заподозрили в присвоении 500 миллионов гривен из бюджетных средств, а позже — лишили украинского гражданства из-за наличия паспорта Армении.

Ранее служба безопасности Украины назвала убитого ранее в Подмосковье экс-депутата Верховной рады Ильи Киву врагом Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

