Треть школьников проводят за «домашкой» два часа в день

23% учеников проводят за учебниками дома меньше одного часа, 14% школьников подготавливают домашние задания более трех часов в день. 56% родителей считают, что домашнее задание позволяет детям лучше усвоить материал.

По словам экспертов, часто проблема кроется не в самом факте домашних заданий, а в их устаревшем, конвейерном формате. Одинаковые задачи могут уничтожать мотивацию и не учитывать индивидуальность ребенка.

По данным Минпросвещения РФ, школьники должны тратить на выполнение домашнего задания 3,5 часа в день.

В России могут отменить домашнее задание в школах по выходным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

