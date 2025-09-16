Треть школьников проводят за «домашкой» два часа в день
Треть школьников в России проводят за домашним заданием от одного часа до двух, чуть меньшее — более двух часов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование Skysmart.
23% учеников проводят за учебниками дома меньше одного часа, 14% школьников подготавливают домашние задания более трех часов в день. 56% родителей считают, что домашнее задание позволяет детям лучше усвоить материал.
По словам экспертов, часто проблема кроется не в самом факте домашних заданий, а в их устаревшем, конвейерном формате. Одинаковые задачи могут уничтожать мотивацию и не учитывать индивидуальность ребенка.
По данным Минпросвещения РФ, школьники должны тратить на выполнение домашнего задания 3,5 часа в день.
В России могут отменить домашнее задание в школах по выходным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
