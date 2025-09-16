Узбекистан направил ноту из-за нападений на своих граждан в Приморье

По его словам, официальное заявление было подано в управление внутренних дел Владивостока. Кроме того, направлены ноты в представительство МИД России во Владивостоке и в прокуратуру Приморского края.

Ранее советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев заявил, что 13 сентября группа молодых людей напала на трудовых мигрантов во Владивостоке и оскорбила их. На видеозаписи видно, как молодые россияне пытаются избить таксиста. Отмечается, что мигрантам, обратившимся в консульство, не оказали помощь.

Ранее мигранты избили россиян за претензии к укладке асфальта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

