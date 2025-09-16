Трамп считает санкции Европы по отношению к России мягкими
16 сентября 202503:01
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что ограничительные меры, которые вводит Европа против Москвы, являются мягкими.
Глава государства выразил недовольство европейскими коллегами, которые продолжают закупать нефть из России.
Ранее Трамп поставил невыполнимое условие Евросоюзу для усиления санкций против России. Он заявил о готовности ввести жесткие санкции в отношении России, если аналогичные меры примут все страны НАТО, а также откажутся от закупок российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
