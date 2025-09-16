Трамп считает санкции Европы по отношению к России мягкими

Рубио рассказал, когда Вашингтон ужесточит санкции против России Землетрясение магнитудой 5,9 произошло недалеко от Камчатки Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива активирует механизм коллективной обороны Дипакадемия МИД станет частью МГИМО АТОР фиксирует скачок спроса на поездки в Китай после отмены виз Эрмитаж ввел бесплатное посещение на восемь праздников