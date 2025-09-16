Трамп считает санкции Европы по отношению к России мягкими

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что ограничительные меры, которые вводит Европа против Москвы, являются мягкими.

Трамп пригрозил России санкциями против нефти

Глава государства выразил недовольство европейскими коллегами, которые продолжают закупать нефть из России.

Ранее Трамп поставил невыполнимое условие Евросоюзу для усиления санкций против России. Он заявил о готовности ввести жесткие санкции в отношении России, если аналогичные меры примут все страны НАТО, а также откажутся от закупок российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияЕвропаСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры