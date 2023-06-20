СМИ: Цена перелета экономклассом по России достигла максимума с 2000 года

Цены на билеты экономкласса выросли на 28% по сравнению с маем прошлого года. Всего за первые пять месяцев текущего года стоимость перелета увеличилась на 32%.

По данным Федеральной антимонопольной службы, рост цен на билеты экономкласса, проданные с начала года и до сентября, не превышает 4,5-6,5% — прогнозируемого индекса инфляции на 2023 год. Как отметили в ведомстве, в апреле перелеты подорожали на 4% год к году.

В ФАС пояснили, что на цены билетов влияют сезонность, спрос, инфляция. Кроме того, в федеральной службе напомнили, что в 2022 году авиаперевозчики часто проводили распродажу.

