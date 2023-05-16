Стала известна стоимость авиабилетов из России в Грузию

Стоимость авиабилета из Москвы в Тбилиси рейсом авиакомпании «Азимут» колеблется в пределах 17-20 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя авиаперевозчика Павла Удода.

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При формировании цены на билеты в грузинскую столицу аналитики «Азимута» учитывали общую ситуацию на рынке и стоимость билетов на рейсы компании из Москвы в Ереван.

На сегодняшний день минимальная стоимость билетов на рейсы у «Азимута» из Москвы вначинается от 17,4 тысячи рублей, в июне - от 20,8 тысячи рублей. В Азимуте добавили, что продажи «идут хорошо, активно, но ажиотажа нет».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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