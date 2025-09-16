СМИ: Размер утильсбора вырастет до 10 млн рублей

При определении суммы платежа будет учитываться не только объем двигателя транспортного средства, но и его мощность. Льготные ставки для импортеров-физлиц, ввозящих машины для личного пользования, сохраняются, но при этом заметно ограничиваются.

В Минпромторге отмечают растущий спрос на мощные модели машин, оснащенных «малообъемными» моторами, а также на электромобили и последовательные гибриды. В связи с этим расчет утилизационного сбора, основанный только на объеме мотора, теряет актуальность. В ведомстве отметили, что льготы для россиян сохраняются, однако вводятся дополнительные ограничения.

Увеличение утилизационного сбора на часть авто в России приведет к росту цен на машины, и в следствии к падению спроса на них, поэтому такая мера не спасет отечественный автопром, а наоборот усугубит ситуацию. Об этом в беседе с НСН заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

