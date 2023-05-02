Решетников анонсировал рост цен на авиабилеты в России летом
Стоимость авиабилетов на перелеты по России увеличится на 10%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
По его словам, повышение цен произойдет летом. При этом министр ожидает роста туристического потока на 5%.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не допускать необоснованного роста тарифов. Перевозчиков попросили сохранить доступность перелетов для граждан.
Министерство транспорта ранее сообщило, что цены на авиабилеты вырастут на на уровень инфляции. Минэкономразвития спрогнозировало ее на уровне 5,3%, передает «Радиоточка НСН».
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