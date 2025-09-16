В Соцфонде рассказали о выплатах беременным женам призывников
Беременная супруга российского военнослужащего, проходящего службу по призыву или мобилизации, может оформить единовременное пособие в 42,7 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Соцфонда Сергея Чиркова.
Речь идет о женах, срок беременности которых превышает 180 дней. В этом случае женщина может обратиться в фонд за единовременным пособием. Заявление можно подать не позднее шести месяцев со дня окончания службы супруга через портал госуслуг, в клиентскую службу Соцфонда, а также в МФЦ.
Также за выплатой могут обратиться жены тех, кто учится на первом курсе военного училища или военной кафедры учебного заведения.
Ранее стало известно, что в России появятся новые меры поддержки беременных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
