В Соцфонде рассказали о выплатах беременным женам призывников

Речь идет о женах, срок беременности которых превышает 180 дней. В этом случае женщина может обратиться в фонд за единовременным пособием. Заявление можно подать не позднее шести месяцев со дня окончания службы супруга через портал госуслуг, в клиентскую службу Соцфонда, а также в МФЦ.

Также за выплатой могут обратиться жены тех, кто учится на первом курсе военного училища или военной кафедры учебного заведения.

Ранее стало известно, что в России появятся новые меры поддержки беременных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

