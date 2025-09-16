Разница в зарплатах богатых и бедных россиян составляет 7,5 раз
Граждане России с самыми низкими доходами зарабатывают в 7,5 раза меньше самых богатых, сообщают «Известия» со ссылкой на FinExpertiza.
При этом в текущем году разрыв рекордно сократился: 20% наименее оплачиваемых россиян получают в среднем 31 тыс. рублей, тогда как топовые специалисты — 233 тыс.
Основные причины — ускоренный рост окладов у рабочих и массового персонала на фоне кадрового дефицита. Также на ситуацию влияет повышение МРОТ. Разница в развитых странах обычно составляет 2–6 раз.
Больше всего зарплатное неравенство наблюдается в сфере персональных услуг — в 11 раз: сотрудники нижнего сегмента получают 23 тыс. рублей, а наиболее дорогие специалисты — 260 тыс. Схожая ситуация в IT и связи — 44 тыс. против 494 тыс.
Тем временем, каждый второй россиянин недоволен несоответствием зарплаты и ответственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
