Путин заявил, что экономике РФ предстоит пройти по острому лезвию

По его словам, это можно сравнить с прохождением «по острому лезвию». «Необходимо пройти по такому острому лезвию», — указал глава государства. Российский лидер подчеркнул важность того, чтобы экономическая политика не нарушила макроэкономическую стабильность и не привела к переохлаждению экономики. Путин напомнил, что вопрос о необходимости борьбы с инфляцией и укреплении стабильности был поднят еще в 2024 году.

Также президент указал, что траектория снижения инфляции в России ниже прогнозов правительства и Центробанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

