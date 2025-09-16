Путин заявил, что экономике РФ предстоит пройти по острому лезвию

Российские власти поставили перед собой задачу сохранить макроэкономическую стабильность, не переохлаждая экономику, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

По его словам, это можно сравнить с прохождением «по острому лезвию». «Необходимо пройти по такому острому лезвию», — указал глава государства. Российский лидер подчеркнул важность того, чтобы экономическая политика не нарушила макроэкономическую стабильность и не привела к переохлаждению экономики. Путин напомнил, что вопрос о необходимости борьбы с инфляцией и укреплении стабильности был поднят еще в 2024 году.

Также президент указал, что траектория снижения инфляции в России ниже прогнозов правительства и Центробанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Демьянчук
