СМИ: Подозреваемый в убийстве Кирка приехал к университету за несколько часов до выступления

Тайлер Робинсон, которого подозревают в США в убийстве соратника президента Дональда Трампа и консервативного активиста Чарли Кирка, находился рядом с университетом в Ореме за несколько часов до преступления, сообщает The New York Post.

Подозреваемый в убийстве Кирка не признал вину и отказался сотрудничать со следствием

По данным издания, опубликованные новые кадры с камер видеонаблюдения говорят о том, что Робинсон утром передвигался на автомобиле по прилегающей к университету улице, а спустя полтора часа шел по данной улице пешком. Камера установлена на доме одной из местных жительниц, которая рассказала, что правоохранители вскоре после стрельбы ходили по домам запрашивая у их обитателей видеозаписи.

Подозреваемый жил с трансгендером (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

