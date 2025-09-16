СМИ: Подозреваемый в убийстве Кирка приехал к университету за несколько часов до выступления

По данным издания, опубликованные новые кадры с камер видеонаблюдения говорят о том, что Робинсон утром передвигался на автомобиле по прилегающей к университету улице, а спустя полтора часа шел по данной улице пешком. Камера установлена на доме одной из местных жительниц, которая рассказала, что правоохранители вскоре после стрельбы ходили по домам запрашивая у их обитателей видеозаписи.

Подозреваемый жил с трансгендером (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

