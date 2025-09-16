СМИ: Индия перешла «красные линии», отправив военных на учения «Запад-2025»

Индия перешла «красные линии», отправив своих военных на российско-белорусские учения «Запад-2025» и усилив военное сотрудничество с Москвой на фоне обострения отношений с Вашингтоном, сообщает The Times.

Три страны НАТО наблюдают за учениями «Запад-2025»

По данным издания, такие действия Нью-Дели вызвали жёсткую реакцию аналитиков на Западе, которая расценивается как «тревожный сигнал». На учения были направлены 65 военнослужащих, включая бойцов Кумаонского полка. Они дислоцированы на полигоне Мулино в Нижегородской области, вдали от границ Североатлантического альянса.

По данным Минобороны Индии, цель участия в маневрах заключается в укреплении оборонного взаимодействия и доверия с РФ, а также в обмене опытом в рамках учений.

Ранее стало известно, что Москва и Минск отработают применения ядерного оружия и ракеты «Орешник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:УченияБелоруссияРоссияИндия

Горячие новости

Все новости

партнеры