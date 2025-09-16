СМИ: Индия перешла «красные линии», отправив военных на учения «Запад-2025»
Индия перешла «красные линии», отправив своих военных на российско-белорусские учения «Запад-2025» и усилив военное сотрудничество с Москвой на фоне обострения отношений с Вашингтоном, сообщает The Times.
По данным издания, такие действия Нью-Дели вызвали жёсткую реакцию аналитиков на Западе, которая расценивается как «тревожный сигнал». На учения были направлены 65 военнослужащих, включая бойцов Кумаонского полка. Они дислоцированы на полигоне Мулино в Нижегородской области, вдали от границ Североатлантического альянса.
По данным Минобороны Индии, цель участия в маневрах заключается в укреплении оборонного взаимодействия и доверия с РФ, а также в обмене опытом в рамках учений.
Ранее стало известно, что Москва и Минск отработают применения ядерного оружия и ракеты «Орешник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что экономике РФ предстоит пройти по острому лезвию
- СМИ: Индия перешла «красные линии», отправив военных на учения «Запад-2025»
- Узбекистан направил ноту из-за нападений на своих граждан в Приморье
- СМИ: Подозреваемый в убийстве Кирка приехал к университету за несколько часов до выступления
- В Соцфонде рассказали о выплатах беременным женам призывников
- Треть школьников проводят за «домашкой» два часа в день
- В Подмосковье арестован бизнесмен Амирханян по делу об убийстве Кивы
- СМИ: Размер утильсбора вырастет до 10 млн рублей
- Разница в зарплатах богатых и бедных россиян составляет 7,5 раз
- Трамп считает санкции Европы по отношению к России мягкими
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru