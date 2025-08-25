Для подачи документов на шенгенскую визу надо подготовить все справки и иметь минимум 300 тысяч рублей на банковском счету на человека, попытки схитрить или обмануть не помогут, а только приведут к отказу, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе НСН.

Туроператоры не отмечают улучшения ситуации с шенгенскими визами в конце лета 2025 года, в отличие от прошлого года. Несмотря на завершение высокого сезона и снижение спроса, количество доступных окон для подачи документов продолжает сокращаться. Наибольшие задержки наблюдаются при получении слотов в консульствах Франции и Испании. При этом общее число желающих оформить шенгенские визы в России растет и по итогам 2025 года может превысить 700 тыс. Эксперт связал промедление с высоким спросом на поездки в Европу.