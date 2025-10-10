Ким Чен Ын пообещал сделать КНДР социалистическим раем
Лидер КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын пообещал вести республику вперед и сделать ее социалистическим раем. Об этом политик заявил на торжественном собрании в Пхеньяне в честь 80-летия партии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
«С верой в народ, который поддерживает нашу партию, я непременно буду делать эту страну более богатой и прекрасной, самым замечательным в мире социалистическим раем», — отметил Ким Чен Ын в своей речи.
Как указал лидер Северной Кореи, основа славы и всех побед партии - история, «посвященная народу» и прошедшая при опоре на него. По словам Ким Чен Ына, ТПК прошла «никем не проторенный путь и создала историю эпохальных перемен», следуя высоким идеалам самостоятельности и социализма.
Ранее Ким Чен Ын принял участие в открытии выставки вооружений, приуроченной к 80-летию основания Трудовой партии. Политик отметил, что КНДР будет разрабатывать военные меры для подготовки к ответу на наращивание сил США, пишет Ura.ru.
