В Совфеде объяснили необходимость завершения эксперимента с «налогом самозанятых»
Рекомендация Совета Федерации о завершении эксперимента с налогом для самозанятых россиян в 2026 году не подразумевает отмену самого института самозанятости, сообщают «Известия» со ссылкой на сенатора Олега Голова.
По его словам, речь идет о переходе от экспериментального режима к системе, которая будет действовать на постоянной основе. Парламентарий указал, что за шесть лет эксперимент доказал эффективность. Так, 14,3 млн человек легализовали свои доходы. При этом Голов указал на проблемы — работодатели массово злоупотребляют режимом, подменяя трудовые отношения договорами с самозанятыми. В результате россияне лишаются социальных гарантий, не формируют пенсию.
Сенатор посоветовал самозанятым продолжать работать в обычном режиме, соблюдать правила и следить за официальными решениями властей.
Ранее финансист предупредил о росте цен в случае отмены самозанятости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
