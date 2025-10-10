Дуров не желает праздновать свой день рождения ради спасения свободного интернета
Миллиардер и основатель Telegram Павел Дуров заявил на своей странице в мессенджере о нежелании праздновать свой день рождения из-за того, что у его поколения остается все меньше времени на спасение свободного интернета.
«Мне исполняется 41 год, но праздновать не хочется», — посетовал бизнесмен. По его словам, свободный интернет был создан «нашими отцами». Дуров привел в качестве примера европейские страны, вводящие антиутопические меры. Это сканирование личных сообщений, цифровые удостоверения личности и онлайн-проверки возраста.
Ранее Дуров раскрыл просьбу Молдавии о цензуре ряда Telegram каналов перед выборами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
