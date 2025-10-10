Средний размер пенсий «просел» ниже четверти от зарплат
Средний размер пенсий россиян опустился ниже четверти от заработков — 23 тыс. рублей против почти 100 тыс., сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.
Это минимальный уровень за последние 17 лет. Главная причина этого — рекордный рост зарплат, за которыми выплаты пожилым гражданам не поспевают. Также на ситуацию оказывают влияние увеличение количества самозанятых и граждан без трудового стажа. В ближайшие годы повышать оклады будут не так инициативно, что даст шанс на стабилизацию соотношения между размером пенсий и зарплат.
Ранее Минфин назвал размер средней страховой пенсии на конец 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
