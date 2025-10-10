Мигранты в Новосибирске массово заболели перед отправкой в военкомат

Были задержаны 36 человек. Часть из них вызвали у следователей военного следственного отдела СКР подозрения в уклонении от воинского учета, шесть человек доставили в военкомат для постановки на воинский учет.

Иностранцы внезапно сообщили об ухудшении самочувствия и попросили их отпустить к родственникам, как только силовики сообщили о необходимости пойти в военкомат. Следователи отметили, что цель таких рейдов – контроль за соблюдением миграционного законодательства и лиц, не состоящих на воинском учете.

Ранее в Подмосковье мигранты устроили национальную игру в козлодрание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

