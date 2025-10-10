Мигранты в Новосибирске массово заболели перед отправкой в военкомат
В Новосибирске сотрудники силовых ведомств провели проверку деятельности кафе «Шашлычный двор», сообщает «МК в Новосибирске».
Были задержаны 36 человек. Часть из них вызвали у следователей военного следственного отдела СКР подозрения в уклонении от воинского учета, шесть человек доставили в военкомат для постановки на воинский учет.
Иностранцы внезапно сообщили об ухудшении самочувствия и попросили их отпустить к родственникам, как только силовики сообщили о необходимости пойти в военкомат. Следователи отметили, что цель таких рейдов – контроль за соблюдением миграционного законодательства и лиц, не состоящих на воинском учете.
Ранее в Подмосковье мигранты устроили национальную игру в козлодрание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиля утвердил план возвращения всех заложников из Газы
- Мигранты в Новосибирске массово заболели перед отправкой в военкомат
- Россиянам могут ограничить количество собак и кошек в квартире
- Мигрант-водитель автобуса бросил работу и устроил намаз
- Ким Чен Ын поблагодарил Шамана после концерта в Пхеньяне
- В Max можно создать цифровой ID по водительскому удостоверению
- В Совфеде объяснили необходимость завершения эксперимента с «налогом самозанятых»
- Средний размер пенсий «просел» ниже четверти от зарплат
- Дуров не желает праздновать свой день рождения ради спасения свободного интернета
- В России может появиться страхование самозанятых при нетрудоспособности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru