Израиль утвердил план возвращения всех заложников из Газы
Правительство Израиля одобрило план освобождения всех заложников из сектора Газа, это станет первым этапом мирного урегулирования конфликта в регионе. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху,
«Правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших», - указано в заявлении.
Ранее стало известно, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС согласовали первый этап мирного плана, в рамках которого предполагается освобождение заложников и отвод войск Израиля до согласованной линии, пишет Ura.ru. Официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян заявляла, что режим прекращения огня в Газе начнет действовать в течение 24 часов после одобрения договоренностей кабмином Израиля. Далее откроется 72-часовое окно, в этот период будут возвращены все израильские заложники.
