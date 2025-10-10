Мигрант-водитель автобуса бросил работу и устроил намаз
В Хабаровске пассажиры автобуса 10 минут ждали, пока водитель делал намаз, сообщает «Лента.ру».
В Совете по правам человека при президенте РФ возмутились этим. Член СПЧ и главред «Регнума» Марина Ахмедова опубликовала видеозапись, на которой видно, как мужчина в красной кофте сидит на земле в позе молитвы. В это время слышен звук двигателя автобуса.
Ахмедова указала, что почти все пассажиры с пониманием отнеслись к необходимости совершить намаз. Одна недовольная пассажирка пожаловалась в диспетчерскую. Ей заявили, что разбираться в ситуации будет старший из числа мигрантов.
«Водителя надо увольнять, и пусть дальше делает что хочет», — заявила член СПЧ. Она пообещала связаться с диспетчерской для разъяснения ситуации.
Ранее в Подмосковье мигранты устроили национальную игру в козлодрание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
