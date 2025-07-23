По его словам, из заграничных направлений российские пенсионеры любят Турцию, ОАЭ, Китай и даже сафари в Африке.

«Из зарубежных направлений абсолютным лидером остается Турция – страну ежегодно посещают шесть миллионов туристов. На втором месте ОАЭ и Китай. Эти страны посещают около полутора миллионов человек. Многие российские пенсионеры ездят за границу с внуками, пока родители на работе. Люди в возрасте не любят летать с пересадками, поэтому выбирают для путешествия страны, с которыми у России есть прямое авиасообщение. Раньше еще была популярна Европа. Сейчас ездят в Азию, Марокко, Иордании, даже на сафари в Африке», - заключил эксперт.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил НСН, что количество отелей в Геленджике ограничено из-за горной местности, их в несколько раз меньше, чем на других курортах Краснодарского края, поэтому цены здесь не ниже, чем в Сочи, а аэропортом будут пользоваться по большей части жители и гости ближайших крупных городов.

