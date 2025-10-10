В Max можно создать цифровой ID по водительскому удостоверению

В российском мессенджере Max появилась возможность создать «Цифровой ID» по водительскому удостоверению, сообщает ТАСС со ссылкой на главу VK Владимира Кириенко.

Каждая пятая компания в РФ решила перейти на отечественные мессенджеры

По его словам, это можно сделать через «Госуслуги». До этого «Цифровой ID» был доступен по биометрии или заграничному паспорту. Для создания цифрового ID нужно перейти в профиль в мессенджер, выбрать «Создание ID» и дать согласие на вход по лицу или отпечатку пальца. На «Госуслугах» нужно дать согласие на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии очно или онлайн по загранпаспорту. Затем нужно сделать селфи и получить подтверждение о готовности ID.

«Цифровой ID» это аналог бумажных документов.

Ранее стало известно, что Минтранс работает над продажей ж/д и авиабилетов в Max, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

