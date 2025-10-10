В Max можно создать цифровой ID по водительскому удостоверению
В российском мессенджере Max появилась возможность создать «Цифровой ID» по водительскому удостоверению, сообщает ТАСС со ссылкой на главу VK Владимира Кириенко.
По его словам, это можно сделать через «Госуслуги». До этого «Цифровой ID» был доступен по биометрии или заграничному паспорту. Для создания цифрового ID нужно перейти в профиль в мессенджер, выбрать «Создание ID» и дать согласие на вход по лицу или отпечатку пальца. На «Госуслугах» нужно дать согласие на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии очно или онлайн по загранпаспорту. Затем нужно сделать селфи и получить подтверждение о готовности ID.
«Цифровой ID» это аналог бумажных документов.
Ранее стало известно, что Минтранс работает над продажей ж/д и авиабилетов в Max, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Max можно создать цифровой ID по водительскому удостоверению
- В Совфеде объяснили необходимость завершения эксперимента с «налогом самозанятых»
- Средний размер пенсий «просел» ниже четверти от зарплат
- Дуров не желает праздновать свой день рождения ради спасения свободного интернета
- В России может появиться страхование самозанятых при нетрудоспособности
- Зеленский пригрозил устроить блэкаут в двух регионах России
- СМИ: США хотят запретить авиакомпаниям КНР пролетать над Россией
- Появилось видео корпоратива за 9 млн рублей, собранных на капремонт
- СМИ: Дочь Цапка за «пьяное» ДТП лишили прав
- Госдума защитит детей от «гробиков» и «голов из унитаза»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru